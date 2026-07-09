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НовостиПроисшествия9 июля 2026 11:56

В Новокуйбышевске супруга осужденного погасила его долг по компенсации вреда

Женщина выплатила свыше 1,2 млн рублей, чтобы не лишиться имущества
Виктория ПЛОТНИКОВА
Женщина самостоятельно погасила всю сумму долга мужа.

Женщина самостоятельно погасила всю сумму долга мужа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокуйбышевске суд взыскал с местного жителя, признанного виновным в убийстве знакомого, компенсацию морального вреда в пользу сестры погибшего — свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

«В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения наложили арест на счета должника», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, супругу осужденного предупредили, что имущество, принадлежащее мужчине, будет арестовано и реализовано в счет погашения задолженности. Чтобы не допустить изъятия и продажи имущества, женщина самостоятельно погасила всю сумму долга мужа. Сам мужчина занимался преступной деятельностью и в ходе криминальных разборок лишил жизни своего знакомого, за что сейчас отбывает наказание.

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