В Новокуйбышевске супруга осужденного погасила его долг по компенсации вреда

Женщина самостоятельно погасила всю сумму долга мужа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокуйбышевске суд взыскал с местного жителя, признанного виновным в убийстве знакомого, компенсацию морального вреда в пользу сестры погибшего — свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

«В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения наложили арест на счета должника», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, супругу осужденного предупредили, что имущество, принадлежащее мужчине, будет арестовано и реализовано в счет погашения задолженности. Чтобы не допустить изъятия и продажи имущества, женщина самостоятельно погасила всю сумму долга мужа. Сам мужчина занимался преступной деятельностью и в ходе криминальных разборок лишил жизни своего знакомого, за что сейчас отбывает наказание.

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