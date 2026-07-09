В Самаре начальника научной части вуза наказали за мошенничество на 4 млн рублей

Соучастников задержали в декабре 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вынесли приговор начальнику научно-исследовательской части одного из вузов. Его признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В 2023-2024 годах начальник научно-исследовательской части вместе с другими руководителями вуза требовали от работников передавать часть зарплаты и средств от выигранных грантов на нужды университета. Таким способом они похитили более 4 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

Соучастников задержали в декабре 2024 года. Мужчине суд назначил 3 года в колонии общего режима и запретил занимать должности в сфере образования в течение трех лет. Остальные участники дела тоже наказаны, одному из них приговор уже вынесли.

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