Президент Путин провел совещание по стабилизации топливного рынка

Чтобы устранить логистические сбои, ведется ежедневная работа Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ситуация с обеспечением топливом в России, особенно в некоторых регионах, остается непростой. Для стабилизации обстановки президент Владимир Путин провел совещание с участием членов правительства и властей регионов. Глава государства сказал, что противник действует, чтобы нанести ущерб нашей экономике и создать нервозную обстановку в обществе, но подчеркнул, что это задача невыполнима.

«Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они «не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС», а выдавали топливо и независимым АЗС», – сказал Владимир Путин.

Президент поддержал инициативу по привлечению малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сетей АЗС.

Особое внимание на совещании обсудили ситуации в Крыму. Чтобы устранить логистические сбои, ведется ежедневная работа. Введен запрет на экспорт бензина и дизеля, уменьшены нормативы для продаж на биржах. Власти мониторят обстановку по стране в целом и в регионах, будут предприниматься меры, пока обстановка не стабилизируется полностью.

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