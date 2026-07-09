Жители домов на ряде улиц останутся без горячей воды в Самаре с 12 по 25 июля

Воду снова дадут после устранения выявленных дефектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 12 по 25 июля в Самаре пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной. На период опрессовки будет ограничена подача горячей воды. Об этом сообщает «Т Плюс».

«Это позволит выявить слабые участки магистрали и проверить надежность работы вспомогательного оборудования. Просим жителей не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер, не оставлять рядом транспорт и напомнить детям правила безопасности», – рассказали в пресс-службе.

Без горячего водоснабжения останутся жилые дома, соцучреждения и предприятия в границах улиц: Аврора, Больничная, Аэродромная, Дзержинского, Мяги, Гагарина, М.Тореза, Н.Панова, К.Маркса, Луначарского, проспект Ленина, Мичурина, Дачная, Челюскинцев, Безымянская, Мечникова, Урицкого, Агибалова. Воду снова дадут после устранения выявленных дефектов.

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