В Самаре откроют памятник святому царю-страстотерпцу Николаю II 12 июля

Завершит программу показ документального фильма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля в Самаре состоится открытие памятника святому царю-страстотерпцу Николаю II. Мероприятия пройдут в сквере на площади Куйбышева и в других локациях города. Об этом сообщает Самарская Митрополия.

«В программе богослужение, освящение памятника, концерт и показ фильма», – говорится в сообщении.

День стартует с литургии в храме Петра и Павла на улице Буянова, в 12:00 на площади перед храмом пройдет детский концерт, а в 14:00 состоятся молебен и освящение памятника. В торжествах примут участие митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий и общественный деятель Павел Астахов, а завершит программу показ документального фильма и автограф-сессия в кинотеатре «Художественный».

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