Cпортивный фестиваль пройдет в Самарской области 11 и 12 июля

Фестиваль объединит поклонников бега, велоспорта и активного отдыха. Фото: архив АНО «Волгамэн»

11 и 12 июля в Самарской области пройдет 6-й спортивный музыкальный семейный фестиваль «ВТБ Лука Ультра трейл и байк». Он состоится в селе Ширяево. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Для нас поддержка массового спорта — это системная работа. Мы помогаем таким стартам, потому что они меняют города и людей. Это вклад в здоровье нации и развитие территорий, укрепление корпоративной культуры. Трейл в живописном Ширяево — событие, которое дарит незабываемые эмоции», — сказал управляющий банка в регионе Максим Папков.

Фестиваль объединит поклонников бега, велоспорта и активного отдыха на живописных маршрутах Жигулевской Луки. Организаторы подготовили дистанции для взрослых и детей любого уровня подготовки от 500 м до 100 км, которые можно проехать на велосипеде, пробежать, пройти «северной ходьбой» или просто пешком. Яркими событиями фестиваля станут ночной и костюмированный забеги, а также концертная программа и фаер-шоу.

Для участников фестиваля также будет организован вертикальный забег на Монастырскую гору, где установлен Крест Памяти и Покаяния. Гостей мероприятия ждут истории о Самарской губернии, походная баня на природе с мастер-классом по парению, водные приключения на каяках, пеший маршрут на гору Верблюд (5 км), музей истории волжских цивилизаций и музей Репина, а также авторские маршруты по Жигулевской Луке.

Для участников фестиваля будет организован палаточный лагерь. Он разместится в непосредственной близости от стартового городка, что позволит в полной мере прочувствовать атмосферу спортивного праздника.

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