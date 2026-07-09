В Самарской области водитель Kia выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом

Удар пришелся в лоб Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 8 июля в 17:20 произошло ДТП на 4 км дороги «Обход села Красный Яр». В Красноярском районе водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«64-летний водитель Kia двигался по трассе, выехал на встречную полосу, где это запрещено, и допустил столкновение с КамАЗом под управлением 48-летнего водителя. Удар пришелся в лоб», – рассказали в ведомстве.

КамАЗ ехал со стороны Ульяновска в сторону Красного Яра. Обстоятельства аварии устанавливаются. Водитель и 67-летняя пассажирка Kia Rio госпитализированы.

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