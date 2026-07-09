На ИННОПРОМе-2026 группа компаний представила инновационные разработки

Фото предоставлено ГК "Полипласт"

За четыре дня работы "Полипласт" стенд компании посетили более семи тысяч человек.

В деловой программе приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, зарубежные делегации и партнеры предприятия.

Одним из ключевых событий выставки стало подписание Соглашения о социально-экономическом партнерстве между губернатором Свердловской области Денисом Паслером, заместителем главы администрации муниципального округа Первоуральск Денисом Поляковым и председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым. Документ закрепил планы по дальнейшей реализации совместных социальных программ в регионе.

На деловой площадке ИННОПРОМ-2026 директор по развитию «Полипласт-УралСиб» Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы, которая,по его словам, на сегодняшний день не имеет аналогов в России.

Большое внимание на выставке уделили вопросам социальной ответственности бизнеса. На стратегической сессии с участием заместителя министра промышленности и торговли России Екатерины Приезжевой директор по экологии АО «Хромпик» Юрий Жильцов рассказал о реализации комплексной социальной политики предприятия. По его словам, уже четвертый год завод последовательно создает комфортную среду в регионе присутствия, реализуя проекты, направленные на повышение качества жизни жителей.

Высокую оценку получили и специалисты предприятий группы. Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе лауреатов — заместитель генерального директора АО «Хромпик» Алексей Антипов. Он удостоен награды за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.

Сразу два предприятия ГК «Полипласт» — «Полипласт-УралСиб» и «Хромпик» — стали победителями конкурса «Лучшие товары Свердловской области — 2026» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Награды получили эпоксидно-диановая смола «Полипласт ЭД-23» и хромовый дубитель торговой марки «Элитан».