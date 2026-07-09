В Самаре ищут подрядчика для установки четырех ремесленных павильонов

Они появятся в туристическом центре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре объявили тендер на изготовление и установку нестационарных объектов для туристского центра города. Начальная цена контракта 4 429 530 рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«В рамках контракта подрядчик должен изготовить и установить торговые (ремесленные) павильоны, а также павильон туристского-информационного центра. Итоги подведут 4 августа 2026 года», - говорится в документации закупки.

Работы необходимо выполнить до 20 ноября 2026 года. Всего планируется установить четыре павильона. Они появятся в туристическом центре Самары.

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