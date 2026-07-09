В Москве открыли студию для производства контента

В пилотном режиме там сняли больше 30 проектов кино и рекламы. Фото: предоставлено Сбером

Сбер открыл одну из крупнейших в мире студий виртуального производства для производства контента, которая объединяет съемку, спецэффекты и постпродакшн на одной площадке. Она находится в 16-м павильоне «Мосфильма».

«Наша команда стоит у истоков virtual production в России: еще в 2020 году в момент ребрендинга мы провели первую в стране съемку по этой технологии и с тех пор непрерывно развивали собственные решения, включая ИИ нового поколения. Новая студия — не просто павильон, а целый комплекс, где мы предлагаем полный цикл производства под ключ», — старший вице-президент банка Владислав Крейнин.

В пилотном режиме там сняли больше 30 проектов кино и рекламы. Помимо этого можно провести съемки сериалов, клипов, организовать мероприятие или создать эффекты любой сложности. Ключевым преимуществом стала интеграция технологий в единый производственный процесс. Режиссер получает финальное изображение уже на площадке.