Самарский дерматовенеролог рассказала, что делать при аллергии на солнце

Это высыпания в виде пузырьков, красные пятна, зуд и отек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-дерматовенеролог Самарского диспансера Валерия Ковалева рассказала о причинах и симптомах аллергии на солнце. Солнечные лучи вызывают воспалительную реакцию кожи – фотодерматит. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Люди с очень светлой кожей чаще сталкиваются с воспалительными реакциями. Риск возрастает из-за наследственности, приема отдельных лекарств и аутоиммунных заболеваний. Эти факторы усиливают чувствительность к ультрафиолету», – пояснила врач.

Симптомы появляются через несколько часов после пребывания на солнце. Это высыпания в виде пузырьков, красные пятна, зуд и отек. Врач рекомендует носить закрытую одежду, использовать крем с SPF 50, не выходить на солнце с 11 до 16 часов.

При склонности к аллергии в рационе должны быть витамины А, Е и В. Антигистаминные средства назначает только врач. Также нельзя загорать после химических пилингов и лазерных процедур.

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