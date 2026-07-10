В Самаре ребенок утонул в акватории пляжа «Ладья»

На месте работал водолазный отряд Фото: ПСС Самарской области

В Самаре вечером 9 июля в акватории пляжа «Ладья» утонул 14-летний подросток. Водолазы нашли тело на глубине четырех метров. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

«Очевидцы показали водолазам приблизительно место, где мальчик скрылся под водой. Обнаружили его в 22:15», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Заявку передали сотрудники правоохранительных органов, и в 21:20 начались поиски. В Октябрьском районе на месте происшествия работал водолазный отряд специального назначения. Сотрудники службы призывают жителей соблюдать правила поведения на воде и быть осторожными.

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