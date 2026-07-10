Суд в Сызрани приговорил мошенника к 1,5 годам за хищение генератора и молотка

Мужчину лишили свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани вступил в силу обвинительный приговор 55-летнему местному жителю. Его признали виновным в мошенничестве — мужчина арендовал электроинструменты на 40 тысяч рублей и не вернул их владельцу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Изначально мужчина не намеревался возвращать взятое в аренду оборудование. Он внес плату только за первые сутки пользования генератором, затем попросил дополнительно отбойный молоток, продлил срок, после чего перестал платить и игнорировал звонки владельца», — пояснили в полиции.

В декабре прошлого года 47-летний потерпевший обратился в полицию с заявлением и договором аренды. Оперативники изучили материалы, установили личность ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и задержали его. Мужчина признался, что спрятал похищенное в подвале собственного дома.

Инструменты изъяли и вернули владельцу. Сызранский городской суд лишил сызранца свободы на 1,5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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