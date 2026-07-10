В Самарской области более 2 тысяч семей получили региональный семейный капитал

Заявление подается в МФЦ или соцзащиту по месту жительства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области региональный семейный капитал остается одной из самых востребованных мер поддержки многодетных семей. С начала 2026 года выплату в 100 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч родителей, в бюджете на эти цели заложено почти 495 млн рублей. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Упрощен порядок использования капитала: теперь не требуются чеки, подтверждающие расходы, средства можно тратить по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе.

Право на выплату имеют граждане РФ, постоянно проживающие в регионе, при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Обратиться за ней могут мать или отец. Заявление подается в МФЦ или соцзащиту по месту жительства. Решение принимают после проверки сведений, деньги перечисляют на счет.

Одной из получивших капитал семей стали Сорокины из Самары. У Александра и Екатерины родилась третья дочка.

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