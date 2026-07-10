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НовостиОбщество10 июля 2026 9:52

В Самаре за полгода составили 374 протокола за незаконную торговлю

В Самаре сумма штрафов нелегальных продавцов превысила 1,3 млн рублей
Елизавета ЖИРНОВА
Изымают товары, весы и лотки Фото: администрация Самары

Изымают товары, весы и лотки Фото: администрация Самары

В Самаре подвели итоги борьбы с незаконной торговлей за первое полугодие 2026 года. За это время составили 374 протокола и наложили штрафов на сумму более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает администрация города.

«С начала 2026 года в Куйбышевском районе оформили свыше 90 протоколов за незаконную торговлю. Нарушителям грозит штраф от 1,5 до 4,5 тысячи рублей, при повторном случае 5 тысяч. Полицейские также изымают товары, весы и лотки», – говорится в сообщении.

На одном из последних выездов составили 7 протоколов. Люди торговали мясом, молочкой, фруктами, овощами и предметами быта. Для легальной продажи в районе работают муниципальные ярмарки. Они находятся на пересечении улицы Фасадной и Молодежного переулка, а также на улице Белорусской, 131. Там есть льготные места для пенсионеров.

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