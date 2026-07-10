В Самаре мужчину обвиняют в организации экстремистской деятельности в колонии

Он также устраивал карточные игры на территории колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 33-летнему мужчине предъявили обвинение в организации и финансировании экстремистской организации. Он уже был неоднократно судим, а действовал, по версии следствия, на территории исправительной колонии. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Отбывая наказание за кражи и незаконный оборот наркотических веществ с 2023 по 2024 годах, мужчина организовал экстремистскую организацию и втянул в нее других», — говорится в сообщении.

Мужчина пользовался влиянием среди заключенных и распределял между активными участниками неформальные роли. К тем, кто отвергал идеологию экстремистского движения или нарушал негласные правила криминальной среды, применяли меры воздействия.

Мужчина собирал деньги через переводы на подконтрольные банковские счета, а потом они по его указанию шли на обеспечение деятельности «АУЕ», сообщают сотрудники УФСБ и УФСИН по Самарской области. Он также организовывал азартные игры и пополнял так называемый «общак» экстремистской организации, но сотрудники службы пресекли его деятельность.

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