Более 30 жилых домов из реестра ОКН отремонтировали в Самаре

В этом году увеличили количество домов, где проводится капремонт. Фото: администрация Самары.

С начала строительного сезона в Самаре выполнили капитальный ремонт более 168 многоквартирных жилых домов, 33 из которых являются объектами культурного наследия. Еще в 54 таких домах работы ведутся. Об этом сообщили в городской администрации.

«В этом году мы увеличили количество домов, где проводится капремонт. Это крайне важно, так как потребность в обновлении жилого фонда в городе остается высокой. Особенно ценно то, что в программу включено более 100 исторических зданий. К таким объектам особое внимание и контроль», – рассказал мэр Иван Носков.

Так, в доме № 117 по ул. Красноармейской впервые за 89 лет обновляется фасад. Здание было построено в 1930-е годы. Там меняют входные двери, частично - окна. Работы выполнены более чем на 70%. Раньше там ремонтировали кровлю и инженерные коммуникации.

В жилом доме № 37 по ул. Маяковского демонтировали обшивку со стен здания и оконные рамы, рабочие начали обшивать стены. Скоро там обновится фундамент и заменятся инженерные системы. В процессе реставрации будет восстановлена деревянная резьба.

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