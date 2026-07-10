Дело основателя самарского «Станкозавода» Никиты Петухова дошло до суда

Заседание по этому делу назначили на 15 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении основателя «Станкозавода» Никиты Петухова. Напомним, что его задержали летом 2025 года, перед этим в его офисе проводили обыски. Сначала Петухова арестовали, а потом выпустили под домашний арест.

Судя по информации на сайте суда, мужчине предъявляют обвинение в двух эпизодах мошенничества. По данным прокуратуры Самарской области, он незаконно приобрел права на два нежилых помещения, которые его компания арендовала. Ущерб бюджету оценили в 15 миллионов рублей.

Заседание по этому делу назначили на 15 июля.

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