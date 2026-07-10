Самарский переработчик молока увеличит скорость поставки продукции благодаря нацпроекту

Продукция предприятия поставляется в разные регионы России - от Пензы до Челябинска. Фото: пресс-служба РЦК СО

ООО «Молочный край», одно из ключевых молокоперерабатывающих предприятий Самарской области, стало участником федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Целью участия является оптимизация производственных процессов и повышение эффективности использования ресурсов.

Ежедневно на завод, расположенный в Красноярском районе, поступает до 30 тонн свежего молока. течение 48 часов сырье перерабатывается в готовую продукцию - йогурты, творог, масло - и поступает в розничную сеть не только Самарской области, но и соседних регионов, от Пензы до Челябинска. Предприятие выпускает продукцию под брендами «Красава», «Коровушкин край» и «Халяль».

На предприятии завершен этап обучения рабочей группы методам бережливого производства. Сейчас эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками «Молочного края» приступили к диагностике процесса производства творога. Специалисты анализируют каждый этап с целью выявления скрытых потерь, избыточных перемещений персонала и простоев оборудования.

Бережливые технологии, которые внедряют на предприятии, работают на конечного потребителя. Сокращение времени производства позволяет выпускать продукт быстрее, а значит - он поступает в магазины более свежим. Устранение лишних операций и автоматизация делают качество стабильным. Снижение издержек, в свою очередь, помогает удерживать цены на доступном уровне.

«Мы стремимся не к ускорению работы любой ценой, а к более эффективному использованию каждого имеющегося ресурса, - прокомментировал директор ООО «Молочный край» Роман Муковнин. - Опыт специалистов РЦК позволит оптимизировать текущие процессы и укрепить конкурентные позиции предприятия на рынке».

Самарская область является одним из лидеров по внедрению бережливых технологий. По данным регионального министерства промышленности и торговли, более 220 предприятий региона перестроили бизнес-процессы по методикам бережливого производства. Совокупный экономический эффект от внедрения данных технологий превысил 3 млрд рублей.

«Самарская область продолжает подтверждать статус лидера по внедрению бережливых технологий, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Современные методы управления - это кратчайший путь к сильной региональной экономике».

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» способствует росту эффективности предприятий, увеличению заработной платы сотрудников, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие в проекте бесплатное. Подробная информация — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.