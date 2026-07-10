Три новых памятника природы создали в Самарской области

Новый статус позволит защитить уникальные территории от застройки и распашки. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

В Самарской области создали три новых памятника природы регионального значения. Их общая площадь составляет 6,8 тысяч гектаров. Статус особо охраняемых природных территорий получили «Овраг Куркульный», «Майтуга» и «Оползневые террасы у села Новодевичье». Об этом сообщает губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Новый статус позволит защитить уникальные территории от застройки, распашки и строительства дорог. На всех памятниках природы запрещено разведение костров, проезд транспорта вне установленных дорог, разбивка палаточных лагерей и организация свалок», — написал глава региона.

Там сформированы уникальные природные комплексы, имеющие наибольшую природоохранную значимость. Специалисты исследовали редкие ландшафты и десятки видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Самарской области. Теперь в регионе насчитывается 214 особо охраняемых природных территорий регионального уровня.

Для сохранения экосистем и обеспечения регулируемого потока туристов губернатор поручил минприроды создать единую дирекцию ООПТ. Она должна сформировать строго обозначенные маршруты и внедрить лимиты посещений с учетом предельно допустимой нагрузки на природу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал