Самарцам дали советы, что положить в домашнюю аптечку

Врач рекомендует выбирать антигистаминные средства с учетом возраста. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-аллерголог-иммунолог из Самары Ольга Балдина рассказала, что должно быть в домашней аптечке для первой помощи при острых аллергических состояниях. Она перечислила нужные препараты, предупредила о том, что не стоит хранить в аптечке, и назвала симптомы, на которые следует обращать пристальное внимание. Об этом сообщает минздрав региона.

«В каждой семье, особенно если есть аллергики, должны быть антигистаминные препараты второго поколения, сорбенты и средства для наружного применения: гели или крема с противоаллергическим и охлаждающим эффектами», — пояснила Ольга Балдина.

Врач рекомендует выбирать антигистаминные средства с учетом возраста: для малышей подойдут капли, для взрослых - таблетки. Сорбенты пригодятся при пищевых реакциях, так как они помогают быстрее вывести аллерген из желудочно-кишечного тракта. Наружные средства снимают зуд при укусах насекомых или контактном дерматите.

Не стоит хранить в аптечке устаревшие антигистаминные препараты первого поколения, зачастую они вызывают сильную сонливость и могут быть опасны для детей. Также аллерголог предостерегает от бесконтрольного использования гормональных мазей и от нанесения спирта, йода или зеленки прямо на место укуса или на аллергический волдырь. Это может усилить отек и повредить кожные ткани.

Важно регулярно проверять сроки годности лекарств. Скорую помощь нужно вызывать немедленно при отеке языка, губ или гортани, осиплости голоса, затрудненном дыхании, резкой слабости, падении давления либо при распростраеённой крапивнице в сочетании с тошнотой.

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