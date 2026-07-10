Жители Самары мечтают о зарплате 205 тысяч рублей в месяц

У мужчин зарплатные мечты в среднем выше, чем у женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцы рассказали о желаемом уровне дохода. Опрос на эту тему проводили аналитики сервиса Авито. Большинство самарцев готовы сменить работу или даже сферу деятельности, если это поможет кратно увеличить доход.

«В среднем желаемая зарплата составила 205 383 рублей в месяц», – говорится в исследовании.

Примерно четверть самарцев мечтает о зарплате в 300 тысяч рублей. 16% хотели бы получать от 100 до 150 тысяч рублей. Реже всего речь шла о зарплате менее 70 тысяч рублей – так ответили всего 7% респондентов. При этом у мужчин зарплатные мечты в среднем выше, чем у женщин.

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