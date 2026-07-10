В Самарской области передумали строить яхт-клуб в Ширяево

Инвестор планировать построить в Ширяево круглогодичный и многофункциональный туристический центр с яхт-клубом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Яхт-клуб в Ширяево, судя по всему, строить все-таки не будут. Власти Самарской области отменили распоряжение о реализации этого масштабного инвестиционного проекта. Основанием стало обращение регионального минэкономразвития от 14 апреля 2026 года.

«Признать утратившим силу распоряжение от 05.04.2023», – говорится в документе.

Инвестор планировать построить в Ширяево круглогодичный и многофункциональный туристический центр с яхт-клубом. Жители выступали против проекта из-за опасений, что это навредит природе Жигулевского заповедника.

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