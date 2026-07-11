В Татарстане перевернулся пассажирский автобус из Самары

Погибших, а также пострадавших среди детей, нет Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

В ночь на 11 июля в В Черемшанском районе на автодороге Кузайкино – Нурлат съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус из Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет. По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением», - говорится в сообщении.

Автобус ехал из Самары в Набережные Челны. Всего в нем было 46 человек, включая двое детей Все пострадавшие отправлены в Медсанчасть города Альметьевск. Для ликвидации ДТП были привлечены 39 человек и 14 единиц техники.