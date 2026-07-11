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НовостиОбщество11 июля 2026 6:36

В Самаре вора приговорили к шести месяцам заключения

Советский районный суд вынем приговор мужчине, укравшему имущество на 100 тысяч рублей
Роман ГЕРАСЬКОВ
Фигуранту назначено лишение свободы сроком на 6 месяцев

Фигуранту назначено лишение свободы сроком на 6 месяцев

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Советский районный суд города Самары вынес приговор мужчине, подозреваемому в краже имущества из чужой квартиры на 100 000 рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«С учетом всех обстоятельств фигуранту назначено лишение свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Преступник также обязан возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб», - сказано в сообщении.

Ранее в отдел полиции обратился хозяин квартиры, который завил о пропаже. Когда потерпевшему показали записи с камер, он опознал своего знакомого. Подозреваемый свою вину признал. По его словам, имущество он продал, а вырученные средства потратил на покупку подарка сыну и обуви.