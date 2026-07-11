Днем температура поднимется до +27 градусов, а к вечеру составит +24 градуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12 июля в Самару на смену жаре придут гроза, град и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Об этом жителей предупреждает МЧС России по Самарской области.

«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», - говорится в сообщении.

Сегодня, 11 июля, температура воздуха составляет +27..+29 градусов. К ночи она составит +26 градусов. Ночью 12 июля, по прогнозам синоптиков, термометр будет показывать +26 градусов. Днем температура поднимется до +27 градусов, а к вечеру составит +24 градуса.