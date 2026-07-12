Самарцам рассказали о норме шоколада для детей и взрослых

Малышам в возрасте до 3 лет есть шоколад вообще не рекомендуется. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Роспотребнадзоре Самарской области рассказали о пользе и вреде шоколада. Так, умеренное употребление повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность, замедляет старение и укрепляет иммунитет.

«Чрезмерное употребление шоколада может привести к ожирению и увеличить риск возникновения сахарного диабета. Норма для взрослого здорового человека составляет не более 50 г шоколада за один прием и не чаще двух раз в неделю», – рассказали в пресс-службе.

Малышам в возрасте до 3 лет есть шоколад вообще не рекомендуется, потому что его состав слишком сложный и тяжелый для неподготовленной пищеварительной системы. Пробовать давать детям шоколад рекомендуется с 5-6 лет по 20 г не более двух раз в неделю.

Чем больше в шоколаде процент содержания какао, тем полезнее он считается. Натуральным можно назвать только тот, который содержит какао-масло, а не другие заменители.

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