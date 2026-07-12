В Самаре 15% компаний принимают на работу или стажировку подростков

Крупный и средний бизнес готов нанимать подростков чаще. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 15% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников, из них 5% - на работу, а 10% - только на стажировку. Школьники, размещающие резюме, хотят быть работниками торгового зала, сборщиками заказов, официантами и др. Об этом сообщает SuperJob.

«Статистика вакансий июня показывает, что подросткам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания», – рассказали в пресс-службе.

Крупный и средний бизнес готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 21%, среди предприятий малого бизнеса - только 10%.

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