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НовостиОбщество13 июля 2026 9:42

Пенсионерам из Самары хотят поднять планку минимальной пенсии до МРОТ

Пенсионерам Самарской области хотят поднять выплаты до 27 тысяч рублей
Елизавета ЖИРНОВА
Предлагают использовать единый федеральный МРОТ

Предлагают использовать единый федеральный МРОТ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неработающим пенсионерам Самарской области могут начать доплачивать до уровня федерального МРОТ. Лидер думской фракции Сергей Миронов внесет законопроект на рассмотрение в Госдуму в понедельник. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Если пенсионер получает 15 тысяч рублей при прожиточном минимуме 18 тысяч, то ему назначают доплату в 3 тысячи. Мы предлагаем использовать единый федеральный МРОТ в 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей в месяц. Региональную доплату назначают, если местный минимум выше общероссийского, а доходы человека ниже регионального показателя.

В документах указано, что законопроект социально ориентирован и укрепляет принципы социальной справедливости. Вместо регионального показателя предлагается использовать единый для всей страны федеральный МРОТ.

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