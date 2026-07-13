Пенсионерам из Самары хотят поднять планку минимальной пенсии до МРОТ

Предлагают использовать единый федеральный МРОТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неработающим пенсионерам Самарской области могут начать доплачивать до уровня федерального МРОТ. Лидер думской фракции Сергей Миронов внесет законопроект на рассмотрение в Госдуму в понедельник. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Если пенсионер получает 15 тысяч рублей при прожиточном минимуме 18 тысяч, то ему назначают доплату в 3 тысячи. Мы предлагаем использовать единый федеральный МРОТ в 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей в месяц. Региональную доплату назначают, если местный минимум выше общероссийского, а доходы человека ниже регионального показателя.

В документах указано, что законопроект социально ориентирован и укрепляет принципы социальной справедливости. Вместо регионального показателя предлагается использовать единый для всей страны федеральный МРОТ.

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