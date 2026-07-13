В Самаре задержали водителей автобойлеров за хищение топлива на 1,2 млн рублей

Также нашли склад на 100 литров топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре полицейские задержали двух водителей автобойлеров при хищении топлива. Мужчины сливали бензин и дизель в пластиковые емкости на улице Грозненской. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Ранее несудимые местные жители частично признали вину. Ущерб предприятию топливно-энергетического комплекса от хищения превысил 1,2 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

На месте изъяли похищенное топливо, пустые емкости, оборудование для вскрытия пломб и подключения к цистернам. Также нашли склад на 100 литров топлива, подготовленного к сбыту, и черновые записи со списками покупателей. В отношении мужчин завели два уголовных дела и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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