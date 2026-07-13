56 пьяных водителей поймали в Самарской области за выходные

«За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1200 нарушений ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные на дорогах Самарской области проводили традиционные рейды, которые направлены на выявление нетрезвых водителей и других нарушителей. МВД региона озвучило их итоги. За выходные были задержаны 56 пьяных водителей.

«За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1200 нарушений Правил дорожного движения», – прокомментировала пресс-служба МВД Самарской области.

25 раз самарские водители выезжали на встречку в запрещенном месте, а 105 раз – не пристегнулись ремнями безопасности. На 215 автомобилях стекла оказались слишком тонированными.

Нарушают ПДД и пешеходы. За выходные полицейские выявили 35 человек, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Рейды полиции на дорогах Самарской области продолжатся.

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