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НовостиОбщество13 июля 2026 10:19

56 пьяных водителей поймали в Самарской области за выходные

В Самарской области подвели итоги рейдов на дорогах
Александра ТАЙБАТРОВА
«За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1200 нарушений ПДД

«За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1200 нарушений ПДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные на дорогах Самарской области проводили традиционные рейды, которые направлены на выявление нетрезвых водителей и других нарушителей. МВД региона озвучило их итоги. За выходные были задержаны 56 пьяных водителей.

«За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1200 нарушений Правил дорожного движения», – прокомментировала пресс-служба МВД Самарской области.

25 раз самарские водители выезжали на встречку в запрещенном месте, а 105 раз – не пристегнулись ремнями безопасности. На 215 автомобилях стекла оказались слишком тонированными.

Нарушают ПДД и пешеходы. За выходные полицейские выявили 35 человек, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Рейды полиции на дорогах Самарской области продолжатся.

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