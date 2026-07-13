В Самаре пройдет молодежный спринт «Первый миллион»

Участие в спринте бесплатное Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре 15 июля на площадке Дома предпринимателя пройдет молодежный спринт «Первый миллион». Оно соберет молодых людей, желающих реализовать свои бизнес-идеи.

«Поддержка молодежного предпринимательства ключевое направление развития экономики. В регионе работает свыше 28 тысяч предпринимателей не старше 35 лет, а самозанятыми числятся еще 177 тысяч молодых жителей. Стремимся к тому, чтобы самарские бренды молодежного сегмента завоевали узнаваемость», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участие в спринте бесплатное, но нужна предварительная регистрация. В программе ярмарка проектов «Создано молодыми», выставка инноваций, консультационная зона, сессия с основателями известных самарских проектов, бизнес-нетворкинг и квест «Маршрут к миллиону».

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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