Второй аппарат МРТ закупили для Сызранской больницы

Новый томограф оснащен усиленной градиентной системой. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

В Сызранской центральной городской и районной больнице ввели в эксплуатацию второй аппарат МРТ. Теперь оба томографа работают одновременно, благодаря чему получилось распределить нагрузку и повысить доступность высокоточной диагностики для пациентов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Новый томограф оснащен усиленной градиентной системой, у него высокая детализация при сканировании внутренних органов и мягких тканей. В программное обеспечение заложены протоколы для большинства видов диагностики, в том числе исследования с контрастом», – рассказал глава региона.

По его словам, потребность в МРТ в Сызрани остается стабильно высокой. За 2025 год на старом аппарате провели 3020 исследований, а за первую половину 2026 года – 1788. На новом оборудовании до конца года выполнят еще около 1500 процедур.

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