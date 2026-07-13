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НовостиПроисшествия13 июля 2026 13:02

В сызранском СИЗО нашли наркотики в пакете с овсянкой

В Сызрани сотрудники СИЗО-4 перехватили посылку с наркотиком, замаскированным под овсяные хлопья
Анастасия ЧУМГАЛАКОВА
Экспертиза подтвердила, что в смеси овсяных хлопьев присутствует наркотик. Фото: УФСИН по Самарской области

Экспертиза подтвердила, что в смеси овсяных хлопьев присутствует наркотик. Фото: УФСИН по Самарской области

В сызранском СИЗО-4 пресекли попытку доставки осужденному запрещенных предметов. При досмотре посылки сотрудники оперативного отдела обнаружили в пакете с хлопьями овсянки кристаллическое вещество. Об этом сообщили в УФСИН по Самарской области.

«Экспертиза подтвердила, что в смеси овсяных хлопьев присутствует наркотик. Запрещенное вещество было выявлено в ходе реализации оперативной информации при досмотре почтового отправления», – рассказали в пресс-службе.

Наркотик замаскировали под обычные овсяные хлопья, однако сотрудники почувствовали неладное и изъяли вещество до того, как оно попало к адресату. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются все причастные к организации канала доставки наркотических средств в учреждение. Также решается вопрос о заведении уголовного дела.

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