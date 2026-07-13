Изменения стали частью программы по улучшению транспортного сообщения для жителей южной части Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 июля бесплатный автобус между Южным городом и торговым центром «Амбар» будет ездить по новому расписанию. Напомним, что маршрут запустили весной 2026 года, бесплатные автобусы курсировали с пятницы по воскресенье. А теперь будут ездить каждый день, сообщает холдинг «Глобал Вижн».

«Изменения стали частью программы по улучшению транспортного сообщения для жителей южной части Самары», – уточнила пресс-служба холдинга.

С понедельника по четверг автобусы будут ездить каждый час с 10.00 до 21.00. Интервал движения по пятницам, субботам и воскресеньям сохранится прежним – 30 минут между автобусами. Точное время может меняться в зависимости от погоды и ситуации на дорогах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал