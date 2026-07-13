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НовостиОбщество13 июля 2026 13:13

Бесплатный автобус между Южным городом и ТЦ Самары начнет ездить каждый день

В Самаре изменилось расписание бесплатного автобуса до ТЦ «Амбар»
Александра ТАЙБАТРОВА
Изменения стали частью программы по улучшению транспортного сообщения для жителей южной части Самары

Изменения стали частью программы по улучшению транспортного сообщения для жителей южной части Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 июля бесплатный автобус между Южным городом и торговым центром «Амбар» будет ездить по новому расписанию. Напомним, что маршрут запустили весной 2026 года, бесплатные автобусы курсировали с пятницы по воскресенье. А теперь будут ездить каждый день, сообщает холдинг «Глобал Вижн».

«Изменения стали частью программы по улучшению транспортного сообщения для жителей южной части Самары», – уточнила пресс-служба холдинга.

С понедельника по четверг автобусы будут ездить каждый час с 10.00 до 21.00. Интервал движения по пятницам, субботам и воскресеньям сохранится прежним – 30 минут между автобусами. Точное время может меняться в зависимости от погоды и ситуации на дорогах.

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