Жителя Сызрани осудили за покупку наркотиков после обращения подростков

​Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор ранее судимому 38-летнему жителю Сызрани. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении наркотического средства в значительном размере без цели сбыта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В апреле 2026 года сызранец купил наркотик у неустановленного сбытчика для личного употребления. После оплаты он забрал «закладку» из тайника, координаты которого ему сообщил продавец. Однако подростки заметили странное поведение мужчины и обратились в полицию», – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Суд назначил ему ограничение свободы на 1 год 7 месяцев, а также лишил права управлять транспортными средствами на 7 месяцев 29 дней. В доход государства конфискован сотовый телефон осужденного.

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