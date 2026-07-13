В Самаре за 84 миллиона рублей продают гавайский костюм из Италии

За костюм-двойку из шорт и рубашки розового цвета просят более 84 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продают новый костюм из шелка в гавайской стилистике. Объявление можно найти на одном из популярных сервисов. За костюм-двойку из шорт и рубашки розового цвета просят баснословную сумму, на которую можно приобрести элитное жилье в Самаре, – более 84 миллионов рублей.

В чем уникальность столь дорогого предложения, продавец не объясняет. Только пишет, что костюм новый, из Италии, подойдет для повседневной носки. Размер – примерно 46-48.

Можно было бы предположить, что продавец ошибся с ценой и нечаянно прибавил к ней несколько нулей. Но цена на костюм не круглая и составляет 84 миллиона 7 920 рублей. Продавец оставил себе задел для торга? Или все-таки - ошибка? Это остается загадкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал