Прятала наркотики в шубу, но попалась полиции. Жительницу Самарской области осудили на семь лет

Решение суда еще не вступило в силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Волжский районный суд вынес приговор женщине за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. 11 февраля 2026 года она решила сбыть запрещенные вещества, а спрятала их в карман своей шубы.

«Женщина была задержана сотрудниками полиции до передачи наркотических средств», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

На суде свидетели рассказали, что женщина не раз передавала наркотики знакомым при личных встречах. Ее признали виновной и приговорили к семи годам колонии общего режима. Решение суда еще не вступило в силу.

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