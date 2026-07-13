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НовостиПроисшествия13 июля 2026 15:06

Незаконная свалка загорелась в Смышляевке под Самарой

Пожарные и техника работают на месте ЧП под Самарой
Александра ТАЙБАТРОВА
Угрозы для населенных пунктов нет. Администрация Волжского района

Угрозы для населенных пунктов нет. Администрация Волжского района

Под Самарой, на территории СДТ «Завод Фрунзе» в Смышляевке горит несанкционированная свалка. По информации администрации Волжского района, к вечеру13 июля здесь продолжают тлеть отходы.

«Угрозы для населенных пунктов нет», – заверили власти.

На месте ЧП дежурит пожарно-спасательная часть №158. Работает спецтехника: для борьбы с огнем привлекли экскаватор, погрузчик, трактор с бочкой на 3,5 тонны и три бойлера объемом от пяти до 20 тонн. Чтобы рекультивировать свалку, привезли 670 тонн грунта.

Инспекция района по охране окружающей среды зафиксировала незаконный сброс отходов. Материалы уже передали в прокуратуру, полицию и Росприроднадзор. Когда пожар полностью потушат, на свалке проведут проверку, чтобы оценить последствия возгорания и определить, какие работы здесь проводить дальше.

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