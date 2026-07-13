Незаконная свалка загорелась в Смышляевке под Самарой

Угрозы для населенных пунктов нет. Администрация Волжского района

Под Самарой, на территории СДТ «Завод Фрунзе» в Смышляевке горит несанкционированная свалка. По информации администрации Волжского района, к вечеру13 июля здесь продолжают тлеть отходы.

«Угрозы для населенных пунктов нет», – заверили власти.

На месте ЧП дежурит пожарно-спасательная часть №158. Работает спецтехника: для борьбы с огнем привлекли экскаватор, погрузчик, трактор с бочкой на 3,5 тонны и три бойлера объемом от пяти до 20 тонн. Чтобы рекультивировать свалку, привезли 670 тонн грунта.

Инспекция района по охране окружающей среды зафиксировала незаконный сброс отходов. Материалы уже передали в прокуратуру, полицию и Росприроднадзор. Когда пожар полностью потушат, на свалке проведут проверку, чтобы оценить последствия возгорания и определить, какие работы здесь проводить дальше.

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