Машиниста крана осудили за гибель рабочего на стройке в Самаре

Машиниста крана признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре Железнодорожный районный суд вынес приговор по делу о гибели рабочего на стройке. Весной 2025 года на стройке на пересечении улиц Буянова и Вилоновской на рабочего упала строительная конструкция, которую переносил башенный кран. От полученных травм мужчина погиб на месте.

«Суд пришел к выводу, что машинист крана пренебрег требованиями правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Машиниста крана признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к смерти человека по неосторожности. Его приговорили к принудительным работам на два года, 10% от зарплаты при этом будут удерживать в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее вдове погибшего рабочего присудили компенсацию – полтора миллиона рублей.

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