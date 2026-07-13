Показы начнутся в среду Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин», который расположен на Софийской набережной. На этой неделе с 13 по 19 июля 2026 года там покажут более 15 фильмов, анонсировала мэрия.

«Показы начнутся в среду», – уточнила пресс-служба городской администрации.

В среду, 15 июля, на набережной покажут «Джентльменов удачи» (6+), фестиваль «Земля открытий», «Гордость и предубеждение» (12+). В четверг под открытым небом можно будет посмотреть фильмы «Дорога домой» (6+), «Человек света» (12+), «Укрощение строптивого» (12+), «Ла-ла-ленд» (16+).

Репертуар на пятницу будет таким: «Тимур и его команда» (6+), «Григорий Аксаков. Романтик на государственной службе» (12+), «Зеленая книга» (18+). В субботу самарцам предлагают посмотреть фильмы «Рыбка Поньо на утесе» (0+), «Формула любви» (0+), «Достать ножи» (16+).

В воскресенье на набережной покажут «Леди и бродяга» (0+), «Мария, Мирабелла» (0+), «Хоккейные папы» (6+), «Элвин и бурундуки» (0+).

Показы начинаются с 17.00, кроме воскресенья: в этот день кино начинается в 16.00. Мероприятия состоятся, если погода позволит и условия будут безопасными.

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