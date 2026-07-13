В Самарской области нужно почти пять лет, чтобы накопить на квартиру

Годом ранее накопить на квартиру в Самаре можно было быстрее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России составили рейтинг регионов по доступности жилья. Самарская область оказалась в его середине – на 36 месте. Такую информацию представили эксперты РИА Новости.

Для составления рейтинга учитывали среднюю стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2026 года и медианную зарплату. Для расчета брали семью с одним ребенком, которая откладывает все заработанные деньги за вычетом прожиточного минимума.

В Самаре средняя двушка стоит 6,1 миллионов рублей. На ее покупку можно накопить за 4,7 лет, подсчитали эксперты. При этом годом ранее на такую же покупку у самарцев ушло бы 4,2 года. Впрочем, как отмечается в исследовании, реальные траты семей обычно выше, чем прожиточный минимум.

Быстрее всего в России можно накопить на покупку жилья в Мурманской области и ХМАО – на это уйдет чуть больше двух лет. Дольше всего копить придется в Крыму и Севастополе – более 13 лет.

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