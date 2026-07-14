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НовостиОбщество14 июля 2026 4:12

Беспилотную опасность объявляли ночью 14 июля в Самарской области

Самарский аэропорт закрывали из-за беспилотной опасности
Александра ТАЙБАТРОВА
Беспилотная опасность в Самарской области действовала примерно пять часов

Беспилотная опасность в Самарской области действовала примерно пять часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 14 июля в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом около 03.00 написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев. Он напомнил, что в экстренные службы можно позвонить по номеру 112.

«Отбой беспилотной опасности в Самарской области», – сообщил глава региона около 08.00.

Беспилотная опасность в Самарской области действовала примерно пять часов. На этом фоне в регионе вводили режим «ковер» и закрывали воздушное пространство. Аэропорт Курумоч около двух часов не принимал и не отправлял самолеты.

Сейчас ограничений в аэропорту сняты, рейсы возвращаются к привычному расписанию. Но несколько самолетов задерживаются, в том числе рейсы из Самары в Сургут, Махачкалу, Москву, Сочи.

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