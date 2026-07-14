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НовостиОбщество14 июля 2026 4:31

На переправе Самара – Рождествено изменилось расписание с 14 июля

Самарцев предупредили об изменениях в расписании грузопассажирской переправы
Александра ТАЙБАТРОВА
На переправе отменили два субботних рейса

На переправе отменили два субботних рейса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 14 июля меняется расписание на грузопассажирской переправе Самара – Рождествено. Об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии.

«Актуальное расписание, информацию о возможных корректировках и другие важные объявления вы можете увидеть на сайте, а так же ознакомиться по телефонам 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-4221 и в социальных сетях», – прокомментировала пресс-служба компании.

Переправа по-прежнему будет работать ежедневно. Первый рейс из Рождествено выходит в 06.00, а из Самары – в 08.00.

Меняется расписание рейсов из Рождествено в 09.30 и из Самары в 11.00. Теперь их будут выполнять по вторникам, четвергам и пятницам, а в субботу эти рейсы отменили. В остальном расписание переправы остается прежним.

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