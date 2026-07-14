На переправе Самара – Рождествено изменилось расписание с 14 июля

На переправе отменили два субботних рейса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 14 июля меняется расписание на грузопассажирской переправе Самара – Рождествено. Об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии.

«Актуальное расписание, информацию о возможных корректировках и другие важные объявления вы можете увидеть на сайте, а так же ознакомиться по телефонам 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-4221 и в социальных сетях», – прокомментировала пресс-служба компании.

Переправа по-прежнему будет работать ежедневно. Первый рейс из Рождествено выходит в 06.00, а из Самары – в 08.00.

Меняется расписание рейсов из Рождествено в 09.30 и из Самары в 11.00. Теперь их будут выполнять по вторникам, четвергам и пятницам, а в субботу эти рейсы отменили. В остальном расписание переправы остается прежним.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал