Героя Самары будут определять на пляже под Первомайским спуском

Испытания проходят ежедневно с понедельника по субботу на пляже под Первомайским спуском с 19.00 до 20.00 Фото: администрация Самары.

В Самаре стартовали соревнования для всех желающих «Герой Самары» и «Герой Самары. Дети». Участникам предлагают проверить свою физическую подготовку и побороться за звание сильнейшего спортсмена города.

«Испытания проходят ежедневно с понедельника по субботу на пляже под Первомайским спуском с 19.00 до 20.00», – прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

Упражнения на силу и выносливость нужно выполнять на время и в строгой последовательности. Среди них – пряжки со скакалкой, отжимания, бег и др. Лучшее время пойдет в зачет месяца. Участников с лучшими результатами пригласят на очный финал проекта в конце лета.

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