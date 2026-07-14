Фельдшер Вера Рязанцева помогает жителям села Рождествено в Самарской области

Ранее женщина работала в Самаре, но сменила работу благодаря программу «Земский фельдшер» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Рождествено Самарской области работает опытный фельдшер Вера Рязанцева. Ранее женщина работала в Самаре, но сменила работу благодаря программу «Земский фельдшер». О ее судьбе рассказали в минздраве региона.

«Коллектив встретил меня тепло, адаптация прошла быстро. В сутки поступает порядка 24 вызовов», – рассказала женщина.

Вера Рязанцева работает в службе скорой помощи. Ее дочь планирует продолжить медицинскую династию: она учится на первом курсе педиатрического факультета медицинского университета.

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