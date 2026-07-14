В Тольятти прошел эколого-краеведческий мастер-класс для детей

Практическое занятие объединило ключевые аспекты экологии и краеведения. Фото: АО «ТОАЗ»

В Тольятти прошел эколого-краеведческий мастер-класс в модельной библиотеке «Для друзей». Он состоял из теоретической и практической частей. Инициатором мероприятия выступил «Тольяттиазот». В нем поучаствовали дети сотрудников и школьники города.

«Практическое занятие объединило ключевые аспекты экологии и краеведения. Нам важно, чтобы дети с самого раннего возраста понимали, как их ежедневные привычки влияют на природу, и ценили уникальную экосистему Самарской области», – рассказала заместитель главного инженера по экологии предприятия Марина Мельник.

Дети смогли узнать о природных особенностях региона, о краснокнижных растениях и животных. Потом они смогли сделать открытки с рельефными узорами в виде одного из растений, занесенных в Красную книгу. Кроме того, участникам мероприятия показывали корпоративные мультфильмы о вкладе химиков в заботу об экологии и туристических местах.

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