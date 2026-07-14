На Волжском проспекте в Самаре Ford наехал на мотоциклиста, он госпитализирован

В Самаре 13 июля произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре 13 июля произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 01.40 21-летняя девушка за рулем автомобиля Ford Fusion ехала по Волжскому проспекту в сторону улицы Полевой.

«Она нарушила правила дорожного движения при повороте налево или развороте», – следует из сводки регионального МВД.

Автомобиль не уступил дорогу едущему по встречке мотоциклу Honda. 41-летний мотоциклист получил травмы и попал в больницу.

Полицейские разбираются в обстоятельствах этой аварии.

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