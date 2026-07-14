По поручению губернатора в Самаре отремонтируют крышу дома на пр. Металлургов

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Фото: Иван Макеев

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан. К нему обратилась Татьяна Литвинова с проблемой: в доме на проспекте Металлургов, 10 крыша находится в аварийном состоянии. Она рассказала, что из-за этого квартиры постоянно заливает. Дом был построен в 1954 году, в прошлом году там ремонтировали инженерные системы, а теперь нужен капремонт кровли. По поручению губернатора, работы начнутся уже в июле нынешнего года.

«Два-три месяца достаточно, чтобы такой объект починить», – отметил глава региона и поручил министру энергетики и ЖКХ региона Виталию Брижаню взять ситуацию на контроль.

Екатерина Бородулина обратилась к губернатору с просьбой благоустроить территорию школы №164 в поселке Береза, где асфальт пришел в негодность. Вячеслав Федорищев заверил, что до 1 сентября территорию приведут в порядок, главе Самары Ивану Носкову даны необходимые поручения.

Жители поселка Курумоч обратили внимание, что на дороге до Волжского нет освещения, что повышает риск ДТП в темное время суток. В этом году дорогу ремонтируют, а скоро появится и освещение. Кроме того, по просьбе жителей на дороге от Курумоча в Тольятти появится остановочный павильон.

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