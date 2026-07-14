В Самарской области руководитель фирмы задолжал работникам свыше 3,5 млн рублей

Мужчина обвиняется по статье о полной невыплате зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области будут судить 56-летнего директора компании по оптовой торговле топливом. С октября 2025 года по февраль 2026 года он не выплачивал зарплату 37 сотрудникам, накопив долг свыше 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Мужчина обвиняется по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Уголовное дело завели по материалам Кинельской межрайонной прокурорской проверки», — рассказали в надзорном ведомстве.

Дело направили мировому судье для рассмотрения. Прокурор уже подал иски о взыскании долга, суд их удовлетворил. Исполнение судебных решений и восстановление прав людей держат на особом контроле.

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